Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Cemre Çarşısı, yarın başlıyor. İstanbul'daki The Peninsula Hotel'de gerçekleştirilecek etkinlik, üç gün sürecek ve pazar gününe kadar devam edecek. Emine Erdoğan'ın açılışına katılacağı etkinlik, aile, iyilik ve sürdürülebilirlik teması etrafında şekillenecek. Cemre Çarşısı'nda tekstilden ev aksesuvarına kadar 70'i aşkın marka stant açacak.

Her alışverişin iyiliğe dönüştüğü bu özel organizasyondan elde edilecek gelir, TOGEMDER'in sosyal yardım projelerinde ve burs desteklerinde kullanılacak. Yerli ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, aynı zamanda kadın girişimcilerin emeğine dikkat çekecek. Etkinlik boyunca şeflerden modacılara, sanatçılardan yazarlara birçok tanınmış isim atölye çalışmaları ve söyleşilerle ziyaretçilerle buluşacak. Kitap imza günlerinin de yer alacağı organizasyonda, sıfır atık temalı mutfak workshop'ları ve sürdürülebilir moda sergileri ön plana çıkacak.

FARKINDALIK HAREKETİ

Yarın saat 17.00'de başlayacak Cemre Çarşısı'nın açılışına, TOGEM-DER'in çalışmalarına büyük destek veren Emine Erdoğan da katılacak. Cemre Çarşısı'nın sadece bir alışveriş etkinliği olmadığını belirten TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, "Cemre Çarşısı, bilinçli üretimden sorumlu tüketime uzanan bir farkındalık hareketi. Yerli ve yabancı 70 markamız, giyimden ev eşyasına kadar geniş bir yelpazede ürün sunacak. Buradan elde edilen tüm gelir, burs ve sosyal yardım projelerimize aktarılacak.

Bize bu imkânı tanıyan Onursal Başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" dedi. Cemre Çarşısı için TOGEM-DER çatısı altında günlerdir hummalı bir hazırlık yürütülüyor. Etkinlik öncesinde dernek binasında adeta bir seferberlik havası esiyor, her detay titizlikle planlanıyor. SABAH, hazırlık sürecini yerinde görüntüleyerek, gönüllü kadınların ilmek ilmek dokuduğu emek hikâyelerine tanıklık etti. Cemre Çarşısı'nda satışa sunulacak her ürün, aynı zamanda bir dayanışma çağrısı taşıyor. Çocuklarını okula göndermek, ailesine destek olmak ya da kendi ayakları üzerinde durmak isteyen pek çok kadının emeği, Cemre Çarşısı aracılığıyla alıcısıyla buluşmayı bekliyor.