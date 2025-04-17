CHP kurultayının iptal davası ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' iddiaları ardından Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler şaibeli kurultayın iptali için dava açtı. Savaş ve bazı delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi. CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Davaya gelen evrakların okunmasının ardından taraflara söz verildi.

Davacı delegelerin avukatı Onur Üregen, olayların ciddi bir hukuksuzluğa dayandığını, Olağan Kurultay ve kurultayda alınan kararların hukuksuz olduğunu söyledi. Akçeli işler ve hukuksuzlukla elde edilen kararlar nedeniyle Özgür Özel'in CHP genel başkanı seçilmesinin yok hükmünde olduğunu savunan Üregen, "Yok hükmünde olan Özgür Özel'in kararıyla yok hükmünde olan olağanüstü kurultay kararı alınmıştır. Tarafımızca olağanüstü kurultayın iptali için de dava açılacaktır. Öncelikle Özel, kurultay kararı alamaz çünkü hakkında ceza soruşturmaları başlatılmıştır" dedi.

'KONGREDE ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Avukat Üregen, parti meclisine aday olmak isteyen kişilere imza ve bilgilerin getirilmesinin şart koşulmasına rağmen turnikeler ve güvenlikler sebebiyle aday olmak isteyen kişilerin salonlara girişlerinin engellendiğini kaydetti. Üregen, "6 Nisan 2025 tarihinde yapılan kurultayda sadece Genel Başkan Özgür Özel'in belirlediği kişilere parti meclisinde oy verilmesi söylenmiştir. 8 Ekim 2023'te düzenlenen CHP İstanbul İl Kongresi de suç kapsamlı eylemler nedeniyle kongrede alınan kararlar yok hükmündedir. Eldeki davanın kabulüne ve tüm tedbir taleplerimizin kabulünü talep ederiz" dedi.

'DURUŞMA TÜRK SİYASİ TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP'

CHP avukatı Çağlar Çağlayan ise şu an görülen duruşmanın Türk siyasi tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. CHP'nin son olağan kurultayından itibaren attığı her adımın iptalinin talep edildiğini, partinin mahkeme eliyle yönetilmesinin istendiğini iddia etti. Avukat Çağlayan, bu süreçte 10 Şubat'tan itibaren neredeyse haftada en az iki defa CHP'ye kayyum atanacağı, mevcut yönetimin el çektirileceği, kolluk ile genel merkeze girileceği yönünde söylentiler çıkarıldığını öne sürdü. Avukat Çağlayan sunduğu gerekçeler doğrultusunda daha önce verildiği gibi davanın sonucuna etkili bir konuda tedbir kararı verilemeyeceğini söyleyerek, davanın gerekli unsurlarının sağlanmaması nedeniyle davadaki tüm taleplerin reddedilmesini talep etti.

'YSK KARARLARI MAHKEMELERİ BAĞLAMAZ'

Davalı avukatlarının savunmalarına karşı söz alan davacı avukatı Üregen, mahkemeye sundukları savcılık ifade tutanaklarında 38. Kurultayda delege olan üç tanığın para aldıklarını kabul ettiğini vurgulayarak, "YSK kararları mahkemeleri bağlamaz, bu tamamen usulen yapılan başvurulardır. Ankara'da yürütülmekte olan şaibeli kurultay soruşturması çok ciddi şekilde yürütülmektedir. Biz Atatürk'ün partisini korumaya çalışıyoruz. Öte yandan kurultayda iki seçim arasında 3 saat ara verilmesi gerekirken 1 saat dahi geçmeden ikinci seçim yapılmıştır. Yargı baskısı ve tehdidi olsaydı kurultayda yapamazlardı. Türk yargısı bağımsızdır. Mahkemelerinizin bağımsızlığına güveniyoruz. Mahkemece taleplerimizin kabul edilmesini istiyoruz. Mahkeme aksi kanaatteyse de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesini talep ederiz" dedi.

26 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme Hakimi, Çankaya 4 No'lu İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılarak 21. Olağanüstü Kurultayına ilişkin katılım listesi ve mazbatanın istenmesi ile YSK'ya yapılan başvuruların ve iptal kararların celbine karar vererek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.