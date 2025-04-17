CHP’ye kayyum iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

DEZENFORMASYON AMAÇLI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini istedi. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlatan Tunç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.