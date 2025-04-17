CHP’ye kayyum yalanı zincirleme provokasyona dönüştü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı iddia sonrası soruşturma başlattı. Kütahyalı'nın, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edilecek, partiye geçici kayyum atanacak" şeklindeki paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok provokatör bu yalan bilgi üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler üretmeye başladı. Başsavcılık, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Kütahyalı hakkında gözaltı kararı verdi. Paylaşımları üzerinden yalan bilgi yayan, halkta korku ve panik yaratmaya çalışan hesaplar da tek tek tespit edildi.

YERLİKAYA: "BU ALÇAK PROVOKATÖRLER HESAP VERECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Ankara merkezli düzenlenen "Narkokapan" operasyonu öncesi yaşanan sosyal medya manipülasyonlarına ilişkin çok net konuştu. Operasyon hazırlıklarının çarpıtılarak kamuoyuna farklı şekilde servis edildiğini vurgulayan Yerlikaya, sürecin arkasındaki karanlık niyetleri de ifşa etti. "Bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile; polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, halkımız arasında korku, kargaşa ve infial yaratmayı amaçlayanlar oldu. Bu kişiler, pervasızca içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştı. Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren bu alçak provokatörler, siber devriyelerimizin takibindeler" dedi.

BOT HESAPLARLA DEZENFORMASYON SALDIRISI

Bakan Yerlikaya, dijital manipülasyonun boyutunu çarpıcı verilerle gözler önüne serdi: "Dün geceden bu yana X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı. Bunların yüzde 34'ü bot hesaplardan geldi. Paylaşımların yüzde 89'u ise olumsuz içerikliydi. Arkadaşlarım sabaha kadar uyumadı. Hepsini tespit ettik."

SİBER TİMLER GÖZ AÇTIRMIYOR

İçişleri kaynakları, dezenformasyona karşı yürütülen dijital mücadelede siber devriyelerin 7 gün 24 saat görevde olduğunu ve yalan içeriklerle kamu düzenini hedef alan her türlü girişime anında müdahale edildiğini vurguladı. Kamuoyunu kışkırtmaya, devlet kurumlarına karşı güvensizlik yaratmaya çalışanların yargı önünde hesap vereceği bu gelişmeyle bir kez daha ilan edildi.