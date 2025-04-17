Çiğli greve hazır

İZMİR Çiğli Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası lie işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika işverenin yaptığı yüzde 15.74'lük maaş artışı teklifini kabul etmedi. İşverenden yüzde 29'luk maaş artış teklifi gedl i. Eğer 16 Nisan Çarşamba akşamı gece saatlerinde yeni bir teklif gelmezse işçiler 17 Nisan Perşembe günü itibarıyla Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çibel şirketi bünyesinde çalışan 1130 işçi iş bırakıp greve çıkacak.