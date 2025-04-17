Cumali’yi bulmak için denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 5 gün önce arkadaşlarıyla oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Küçük Cumali'den bir daha haber alınamadı. Çocuğun ailesi durumu jandarmaya bildirildi. Ekipler r sulama kanalında Cumali'yi aradı ancak bir terliği dışında başka bir iz bulamadı. Arama çalışmalarının bir sonuç alınana kadar devam etmesinin planlandığı bildirildi.