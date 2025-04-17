Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: “Narkokapan-Ankara” 626 adrese eş zamanlı baskın: 574 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük uyuşturucu operasyonu "Narkokapan-Ankara" ile sokak satıcılarından uluslararası baronlara uzanan zehir zinciri hedef alındı; başkentte eş zamanlı olarak 626 adrese düzenlenen baskınlarda 574 şüpheli gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine döneminde uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelede toplam 65 bin 918 kişinin tutuklandığını belirterek hem bu dev operasyonun detaylarını hem de yıllara yayılan kararlı mücadelenin çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

6 AYLIK TEKNİK TAKİP, DEV KADRO

Cumhuriyet tarihinin en büyük sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu olan "Narkokapan-Ankara" ile başkentte adeta zehir çetelerine darbe indirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Operasyonun hazırlık sürecinin 6 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya, hedefin "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları olduğunu vurguladı. 4 bin 768 polis, 1.461 ekip, 40 dedektör köpek, 4 İHA ve hava destek unsurlarıyla sahaya inildi. Eş zamanlı olarak 626 farklı adrese baskın yapıldı. Şu ana kadar 574 şüpheli gözaltına alındı, operasyon kararlılıkla sürüyor.

SOKAKTAN BARONA: KİRLİ ZİNCİR DAĞITILIYOR

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir güvenlik operasyonu değil, gelecek nesillerin korunması adına verilen bir savaş olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Baronundan torbacısına kadar bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz" dedi.

65 BİN 918 TUTUKLAMA, 200 TON UYUŞTURUCU!

Kabine döneminde narkotik suçlarla mücadelede kaydedilen başarıya dikkat çeken Bakan Yerlikaya, bugüne kadar 65 bin 918 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 267 organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Ayrıca, 96 uluslararası suç örgütü üyesinin yakalandığını, narkotik suçlardan dolayı toplam 208 kırmızı bülten çıkarıldığını da kamuoyuyla paylaştı.

"BİZ DURMAYIZ, UMURUMUZDA BİLE DEĞİLSİNİZ!"

Uyuşturucuyla mücadeledeki başarının bazı kesimlerce hazmedilemediğini belirten Yerlikaya, sert çıktı: "Onlara buradan açıkça sesleniyorum: Umurumuzda bile değilsiniz. Bizim tek önceliğimiz bu ülkenin gençleri, bu milletin geleceğidir" diyerek kararlılık mesajı verdi.

KAHRAMAN POLİSLERE TEŞEKKÜR

Operasyonda görev alan emniyet güçlerine seslenen Yerlikaya, "6 aydır gece gündüz demeden çalışan, teknik takipleri yapan ve sahada görev alan tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır, bu savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.