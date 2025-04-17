DHKP-C’de tutuklu Selçuk Kozağaçlı’nın tahliyesine itiraz

DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen ve 13 Kasım 2017'den bu yana tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün tahliye edilmişti.

TAHLİYESİNE YAPILAN İTİRAZ KABUL EDİLDİ

O tahliye kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir itiraz geldi. İtirazı değerlendiren yetkili mahkeme, kabul ederek Selçuk Kozağaçlı hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda Kozağaçlı bugün yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Adliyesine getirilen Selçuk Kozağaç'lı yakalama bürodaki işlemlerinin ardından tekrardan tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.