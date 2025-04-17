KKTC’de 28 Şubat zihniyeti sokaklarda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı sendika ve örgütler, Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliğine karşı hafta boyunca eylem yapma kararı aldı.

İMAM GÖREVDEN ALINDI

Sendikaların başörtüsü yasağının tekrar gelmesini isteyen gösterilere, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Bağımsızlık Yolu ile Halkın Partisi de tam destek verdi.

Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü bir şekilde okula girmesini okul yönetimi ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyeleri engellemişti. Bunun ardından tüzük değişikliğine gidilerek yasak kaldırılmıştı. Başörtüsüne sahip çıkan Hamitköy Camii İmamı İbrahim Damar'ın ise görevden alındığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bazı sendika ve örgütler, Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliğine karşı hafta boyunca eylem yapma kararı aldı.



TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'dan hukuksuz bir planlama daha geldi. Atina yönetimi Deniz Mekansal Planlaması'nda Türk deniz yetki alanlarını ihlal etti. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan tarafından Avrupa Birliği mevzuatı gereği ilan edilen "Deniz Mekansal Planlaması"na cevap verdi. Açıklamada "Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Yunanistan tarafından belirtilen alanların bir kısmı ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir" denildi. Betül USTA / ANKARA