Lütfü Savaş’tan flaş hamle! 6 Nisan’daki kurultay için de iptal davası açacak

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davanın ilk duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP adına ise avukatlar Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan katıldı. Mahkeme, bazı belgelerin celbine karar vererek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.

LÜTFÜ SAVAŞ CEPHESİNDEN YENİ DAVA: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YOK HÜKMÜNDE

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptali için dava açacaklarını açıkladı. Üregen, "Yok hükmünde olan bir genel başkanın çağrısıyla olağanüstü kurultay toplanamaz. Bu kurultayın da iptal edilmesi için önümüzdeki hafta ayrı bir dava açacağız," dedi.

Üregen, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda ciddi usulsüzlükler yaşandığını ve bazı delegelerin para aldığını savundu. "Atatürk'ün partisini korumak için buradayız" diyen Üregen, savcılığa sunulan ifadelerde üç delegenin para aldığını kabul ettiğini ileri sürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.