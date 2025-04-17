MSB'den Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki: Tek taraflı açıklamalar kabul edilemez

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelede elde ettiği başarılarda önemli bir yeri olan kahraman komandolarımızı yetiştiren Isparta'da konuşlu 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığımızda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.

TERÖRLE MÜCADELE HAREKÂTI / HUDUT GÜVENLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

- Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan

2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuş,

- Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir.

7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına 25 Mart'ta ulaşılmış, şehidimiz

15 Nisan'da Erzurum'da defnedilmiştir. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

SURİYE

Diğer taraftan Suriye'deki harekât bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

8 Ocak 2025'te başlayan "tünel imha" faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.465 olmuştur.

- Son bir haftada engellenen 2.351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23.709'a ulaşmıştır.