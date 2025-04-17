Müslüman kadınlar Avrupa’da ayrımcılığa uğruyor

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "İnanma Hakkı ve Çalışma Hakkı: İş Yerinde Kadınların Dini Özgürlüğü" adlı panel düzenlendi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğiyle gerçekleşen panelde konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların iş hayatındaki dini özgürlüklerinin çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Fransa'da kadınların çalışma ve inanç özgürlüğü arasında bırakıldığını gördüklerini kaydeden Bayraktar, "Bunun neticesinde de pek çok kadın haklı bir şekilde inanç özgürlüğünü yaşamayı tercih ediyor. Dolayısıyla ne yazık ki sosyal ve ekonomik hayatındaki pozisyonundan geriye düşmüş oluyor ve bu da yıllarca aslında dünya kadınları olarak uğrunda yıllardır savaşılan kadın hakları, kadın erkek fırsat eşitliği anlamında geriye düşürmüş oluyor" ifadelerini kullandı.

İŞ BULAMIYORLAR

Avrupa'daki rakamlardan örnekler veren Bayraktar şunları söyledi: "İş başvurularında başörtülü resim olduğu zaman başvuruya çağrılma, görüşmeye çağrılma oranının yüzde 65 düştüğünü gösteriyor çalışmalar. Yine Avrupa'da başörtülü kadınların iş yerinde yüzde 30-40 oranlarında ayrımcılığa maruz kaldığını da görüyoruz. Biz KADEM olarak kadınların iş yerindeki inanç özgürlüğünü korumasının tamamen bir kadın hakları ve insan hakları meselesi olduğuna inanıyoruz. Bunun bu şekilde korunması için mücadele ediyoruz."