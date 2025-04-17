Önder’e 12 saatlik kalp operasyonu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder (63), önceki akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul Şişli'deki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı üzerine ambulansla Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in yaşam mücadelesi adım adım şöyle gelişti:

ADIM ADIM KRİTİK MÜDAHALE

22.41'de nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastaneye ulaştırıldı.

Acil Servis'te 10 dakika boyunca kalp-akciğer masajı yapıldı. Acil ekokardiyografi çekilen Önder'in ana aort damarında kanama tespit edildi.

23.05'te ise kalbinde ritim bozukluğu meydana geldi, nabız ve dolaşım durdu. Önder kalp masajı yapılarak acilen ameliyata alındı.

23.35'te operasyon başladı. Ameliyatta aort diseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortu kapsadığı görüldü.

Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapıldı. Aort kapağı değiştirildi. Ve tüm aort boyunca greftleme anostomoz işlemleri tamamlandı.

Ancak kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen, kalbin sağ yarısı iyi kasılamıyordu. Sol yarısı ise iyi kasılıyordu.

Operasyon yaklaşık 12 saat sürdü.

Ameliyat sonrası kalp dolaşım destek cihazına (ECMO) bağlanarak yoğun bakıma alınan Önder'in 5 gün uyutulacağı öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kritik operasyonu kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş yönetirken, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Haluk Kafalı, Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, Prof. Dr. Murat Gülbaran, uzman doktor Erol Görgen, öğretim üyeleri Özge Çetinslan ve Mert Sudabatmaz da ameliyata girdi. Önder'in kalbinin sağ yarısının iyi kasılamadığı ve hayati tehlikenin hâlen sürdüğü açıklandı.



KIZI CEREN'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM DİREN BABA

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.



ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK BİR AMELİYAT

PROF. Dr. Çavlan Çiftçi, "Tüm aortu etkileyen bizim tıp bir dediğimiz bu diseksiyon en büyük kalp cerrahisi operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyattır. Hastada sol ventrikülde kasılma varken sağ ventrikülde hâlâ bir kasılma bulunmamaktadır. 12 saat süren bu ameliyat sonrası yapılan tüm bu işlemlerden sonra hastamız ECMO desteğinde yani kalp dolaşım mekanik destek cihazının desteğiyle yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Halen hayati riski bulunmaktadır" dedi.

'EN KOMPLİKE VAKALARDAN BİRİYDİ'

PROF. Dr. Ertan Sağbaş, "Sağ koronerin ağzında hafif bir yırtık da vardı. Ve bu diseksiyon sağ koroner ağzını kapatmış. Muhtemelen Sırrı Bey'in 112 ile geldiğinde şikâyetini söyleyip yere yığılmasının sebeplerinden bence bir tanesi, en önemlisi buydu. Yani sağ koroner damar da beslenme bozukluğundan dolayı diseksiyona uğramış, sağ koronerin etkilenmesinden dolayı kalp krizi de geçirmiş. Yani hem diseksiyon vardı hem de sağ kalbin sağ tarafını etkileyen bir kriz vardı. Dolayısıyla ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik ve hemen by-pass'ını da yaptık. Aort diseksiyonunu da düzelttik. Anevrizmayı da düzelttik. Hepsini düzelttik. Fakat kalp çok hırpalandığından, çok darbe yediğinden biraz dinlendirdik. Bizim yaptığımız işler gece 04.00 sıralarında bitti ama kalbi dinlendirdik, kanama kontrolü yaptık. Ondan sonra ECMO desteğini aldık 12 saati buldu ameliyat. Çok ağır patolojiydi. Sırrı Bey benim uzun zamandır gördüğüm en komplike seksiyonlardan biriydi" diye konuştu.





SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Siyaset dünyasından çok sayıda isim Önder'in yaşadığı sağlık sorunu dolayısıyla mesaj paylaşarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan geçmiş olsun mesajı paylaştı. TBMM Genel Kurulu'nda da DEM Parti grup sıralarına gelen milletvekilleri "geçmiş olsun" dileklerini iletti.





BAHÇELİ'DEN TELEFON

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Pervin Buldan'ı da arayan Bahçeli, geçmiş olsun dileklerini iletti. Buldan ise Bahçeli'ye, "Durumu kritik, dua ediyoruz. Dua edelim Sayın Başkan" dedi. ANKARA



ÖNDER'İN AORT DAMARINDA GENİŞLEME VARDI

SIRRI Süreyya Önder'in bir önceki operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Aort damarında yaklaşık 4.6 cm'lik bir genişleme vardı ve yakın takip gereken bir süreçti. Ailesinde benzer bir hikâye olanlar ya da romatolojik hastalık geçmişi bulunanlar bu konuda daha dikkatli olmalı. 5.5 cm ameliyat sınırı gibi düşünülse de bazı hastalarda 4.6-4.9 cm gibi daha düşük değerlerde de yırtılma yaşanabiliyor" dedi.

HASTANEYE ZİYARETÇİ AKINI

Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da ziyaretçi akınına uğrayan hastaneye giderek Önder'in ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Önder'in sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, hastaneye intikal ettiği andan itibaren Önder'in sağlık durumunu çok yakından takip ettiklerini söyledi. Kurtulmuş'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti.