Şehit babasından oğluna ağlatan mektup

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında, Irak'ın Metina bölgesinde 7 Temmuz 2022'de şehit düşen ve naaşına geçtiğimiz günlerde ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek (32) için memleketi Erzurum'da önceki gün cenaze töreni düzenlendi.

Şehit vasiyeti gereği Palandöken ilçesine bağlı Sığırlı Mahallesi'nde toprağa verildi. Baba Süleyman Topyürek'in şehit oğlu için bir kağıda yazdığı mektup yürekleri dağladı. Baba Topyürek mektupta "Oğlum, uçan kuştan uçan oldu, geldi bana.

Oğlun şehit oldu. Haber aldım yıkılmadım, gurur duydum, şehit olmuşsun. Bayrağın yurtta ve köyde dalgalandı vatan sanan minnettar oldu. Oğul ağlarsa anam ağlar. Vallahi gerisi yalan ağlar. Oğul mekanın cennet olsun oğul. Şahadete erişen Dadaş oğul" ifadelerine yer verdi.