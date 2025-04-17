Şehit polise son görev

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve gittiği kavga ihbarında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesi sonucu şehit olan 2 çocuk babası polis memuru Esat Koyuncu, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Esat Koyuncu'nun cenazesi Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Koyuncu için Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin babası Cemil, eşi Birgül ve çocukları Buğra ile Azra Koyuncu törende gözyaşı döktü. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi, Kabasakal Mezarlık Şehitliği'ne dualar eşliğinde toprağa verildi.