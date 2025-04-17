TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan başkan vekili Karaca’ya kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay hakkındaki AYM kararını okutan CHP'li Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile Katip Üye Sibel Suiçmez'in yetki aşımına gittiğini ifade ederek, kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Yazılı açıklamada bulunan Kurtulmuş, Danışma Kurulu'nda sadece Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun mesajlarının ifade edilmesi yönünde karar alındığını belirterek, Karaca'nın bu ortak iradeyi de tanımadığına işaret etti. Kurtulmuş, "Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni kâtip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde. Bu davranış aynı zamanda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in şahsına yapılmış bir saygısızlık. TBMM Başkanı olarak Yüce Meclis'in saygınlığını korumak adına, hukuken yok hükmündeki bu tutumlarıyla görevlerini kötüye kullanan Karaca ve Suiçmez'i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP'li Katip Üyesi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in okuduğu karar yok hükmünde olduğu için tutanağa alınmadı.