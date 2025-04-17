TBMM’de korsan ’Can Atalay’ kararını okutmuştu: Bir daha Meclis’i yönetemeyecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, korsan karar okutan CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, bir daha Genel Kurulu yönetmesine izin vermeyeceği bildirildi.

Karaca ile TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li kâtip üyesi Sibel Suiçmez'in, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını tüm kuralları hiçe sayıp oldubittiye getirip okutmasına tepki yağıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada, "Anayasa ve İçtüzük'ten kaynaklanan haklarımı kullanacağım" mesajı verdi.

Kulislerde Kurtulmuş'un İçtüzük'ten kaynaklanan yetkisini kullanıp Karaca ve metni okuyan Suiçmez'e bir daha Genel Kurul'da görev vermeyeceği bildirildi. Böylece Karaca ve Suiçmez'in görevleri devam edecek, ancak bir daha Genel Kurul'u yönetemeyecekler.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin adeta pusu kurduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.