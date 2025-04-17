Tüm ihaleler usulsüzdür

Beykoz Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı. Gül, ifadesinde firmalarla toplantıları başkan Atilla Köseler ve özel kalem müdürünün yaptığını ileri sürerek suçu onlara attı. Yerel seçimden sonraki ihalelerin usulsüz yapıldığını dile getiren şüpheli Gül, "Vicdanen rahatsızım" dedi. Tutuklama talebine ilişkin yazıda, personelin usulsüzlüklere karşı çıkmasına rağmen Gül'ün mobbing yoluyla istediği firmadan alım yapılmasını sağladığı iddialarının bazı beyanlara yansıdığı ifade edildi.

GÖREVDEN ALINDI

ÖNCEKİ gün ihaleye fesat soruşturması kapsamında mali polisin sabah 07.30'da kapısını çaldığı Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün evinden çıkan diğer Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç dün görevden alındı. Kravatını bağlarken kapıyı açan Miniç "Fidan Gül'ün gözaltı işlemi sırasında yanında olmak için eve gitmiştim" diye kendini savundu. Miniç'in daha önce belediyeye ait bir kültür merkezinde görevli kadın özel güvenlik personeliyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Barış SAVAŞ/SABAH