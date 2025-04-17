Türkiye’nin en büyük sulama tüneli

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından biri olan Silvan Projesi, Dicle Havzası'nda yer alıyor. Silvan Projesi ile Diyarbakır ili Merkez, Silvan ve Bismil ilçelerine ait ovalarda 1 milyon 689 bin 950 dekarı cazibe, 660 bin 630 dekarı pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alanın sulanması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Silvan Projesi, 8 adedi baraj, 23 adedi sulama tesisi olmak üzere toplam 31 bileşenden oluşuyor. Silvan Projesi'nin tüm bileşenleriyle tamamlandığında ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlaması öngörülüyor.

DEV MAKİNE İLE AÇILACAK

Silvan Projesi'nin ana su kaynağı konumundaki Silvan Barajı, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama barajı olma özelliği taşıyor. Silvan Barajı'nda depolanacak 7 milyar metreküp su, projenin kilit ünitelerinden biri olan Silvan Tüneli sayesinde tarım arazilerine iletilecek. 13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli; 10 metrelik iç, 11.2 metrelik dış çapa sahip olacak. Bu dev tünel, 120 metre uzunluğa ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip bir tünel delme makinesiyle açılacak.

11.7 MİLYARA MAL OLACAK

Silvan Sulama Tüneli tamamlandığında tünelin bitmiş çapı yaklaşık 4 katlı bir binaya eşit olacak. 11.7 milyar liraya mal olacak bu dev tünel, saniyede 212 metreküp suyu Silvan Projesi sulama sahalarına iletecek. Ayrıca, tünelin debisi, Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh'tan daha fazla olacak.