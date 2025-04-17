Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı’nda toplu istifa krizi : Üst düzey ayrılıklar 118 kişiye ulaştı

Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir teşkilatında başlayan toplu istifalar dalga dalga büyüyor. İl Başkanı Bülent Er'in istifasının ardından yaşanan gelişmeler, partinin il genelindeki yapılanmasını derinden etkiledi. İl Başkanı, il yönetimi, il başkan yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı dahil olmak üzere toplam 80 kişi görevlerinden ayrıldı.

Bu sürecin ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçe başkanları ile çok sayıda parti yöneticisi ve üyesi de istifa etti. Mucur'da 17, Kaman'da 14 ve Boztepe'de 7 kişi, partiden ayrıldıklarını beyan ederek istifa dilekçelerini sundu. Böylece Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir teşkilatında yaşanan üst düzey istifa sayısı 118'e ulaştı.

Partideki istifa dalgasına ilişkin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi henüz resmi bir açıklama yapmazken, Kırşehir teşkilatının yeniden yapılandırılması için hazırlıkların başladığı öğrenildi.