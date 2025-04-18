13 parlamento Filistin için buluşuyor

Türkiye'nin öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla kurulan "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu", ilk toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapacak. 13 ülkenin parlamento başkanlarını bir araya getirecek olan toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapacak. Parlamentolar arası işbirliğini ve istişareyi güçlendirmeyi hedefleyen platform, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılara karşı uluslararası kamuoyunda ortak bir duruş sergilemeyi amaçlıyor. Girişim kapsamında, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için somut adımlar atılması planlanıyor.