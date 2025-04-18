Bahçeli: Kayyuma gerek yok CHP zaten kayyumla yönetiliyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (MHP), gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP'ye kayyum atanacağına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada halkımızı yanıltıcı ve kuşkuları yoğunlaştırıcı iddiaları ahlaksızca paylaşanlar, ileri geri spekülasyon yapanlar, CHP'ye kayyum atanacak tantanası koparanlar içimize kadar yuvalanmış şeytanlar. Bir kaşık suda fırtına çıkaranların niyeti halis ve hakkaniyetli değil.

CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değildir. Zira CHP zaten fiili vesayet ve kayyum yönetimiyle kendi kendini yiyip bitiren canlı bir organizmaya dönüştü. Mağduriyet pozlarına aldanacak hiç kimse yok. Herkes ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmek ve bunun ahlaki idrakine ermek mecburiyetinde. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı lekelemeye, milli birlik ve kardeşlik duygularımızı linç etmeye kalkanlar elbette hukuken ve siyaseten sorumluluktan kurtulamayacak.

KORSANVARI BİR OLDUBİTTİ

Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa dileğinde bulunarak, "Sırrı Bey, Allah'ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle inşallah bu zor günleri atlatacak. Terörsüz Türkiye hedefinde inanıyorum ki daha yapacağımız pek çok şey vardır. Sırrı Bey'in sağlık durumundan dolayı TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verilmesi Danışma Kurulu'nda kararlaştırılmış ve sadece parti grup başkanvekillerinin geçmiş olsun mesajlarından sonra birleşim kapatılmıştır. Ancak böylesi hassas bir günde bile CHP korsanvari bir oldubittiyle kriz çıkarmıştır. Birleşimi yöneten CHP'li Meclis Başkanvekili yasa, anayasa ve içtüzüğe aykırı şekilde Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı CHP'li kâtip üyeye okuttu. Siyasi terbiye ve teamül karşıtı bu davranış en hafif tabirle sinsilik, kötü niyetlilik, densizlik, işgüzarlık ve kabalık. CHP işte budur. Başkanvekili ve CHP'li kâtip üye derhal istifa etmeli.