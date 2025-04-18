Bakan Kurum: "İzmit Körfezi şehrin kara lekesi değil, cennet köşesi olacak"

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti milletvekilleri ve il protokolü hazır bulundu. Program kapsamında, Derince Yenikent Sopalı ve Çayırova Şekerpınar'da tamamlanan toplam 597 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

BÜYÜKAKIN: "ACİL 23 BİN KONUT DÖNÜŞMELİ"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.Büyükakın, Kocaeli genelinde 2007 yılı öncesi yapılan 200 bin yapının tarandığını ve 23 bin yapının acil olarak dönüşmesi gerektiğinin tespit edildiğini açıkladı."İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte yürüttüğümüz bu tarama sonucunda, kentimiz için ciddi bir dönüşüm ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Hedefimiz, bu yapıları güvenli hale getirmek. 0.69 faiz oranı ve 180 ay vadeli kredi desteği ile vatandaşlarımıza dönüşümde destek olacağız. İlk etapta 5 bin konutun dönüşümü için çalışmalar başlatıldı" ifadelerini kullandı.Büyükakın ayrıca, Körfez Dip Çamuru Temizliği Projesi'ne de değinerek, "Marmara Denizi'nde su kalitesinin değişmeye başladığını, balık çeşitliliğinin arttığını gözlemliyoruz. Bu çalışmalarda bakanlığımızla yakın iş birliği içinde ilerliyoruz. Eleştirilere rağmen çevre yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm kapsamında 36 bin 306 konutun dönüşümünün devam ettiğini, Cedit, Sopalı, Şekerpınar, Gölcük gibi farklı bölgelerde projelerin hızla ilerlediğini vurguladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 10 bin konut üretimi gerçekleştirdiğini de belirtti.

MÜCADELENİZE DESTEK VERİYORUZ

Konuşmasının başında,Kocaeli'nin 1999 depreminde büyük acılar yaşadığını ve bu depremin izlerini silmek için mücadele ettiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz bu mücadeleye destek veriyoruz. Ne zaman Kocaeli'ye gelsek büyük bir sevgiyle karşılandık. Bu sevgiye layık olmaya çalışıyoruz. Bugün de Barbaros Mahallesi ve Şekerpınar Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın beklediği konutların kuralarını çekeceğiz. Buranın bir hemşerisiyim. Buraya gelirken şehrime gelmiş gibi hissediyorum." dedi.

TEMİZLEMEK YETMEZ, KORUYACAĞIZ

"Haliç'in hali neyse, İzmit Körfezi'nin hali de aynıydı. Körfez'in bu durumunu sonlandırmak için milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile bir çalışma başlattık. Şu anda dünyanın en kapsamlı çevre projesine imza atıyoruz. On binlerce kamyon çamur çıkardık ve sudaki yaşamı yeniden başlattık. Balıklar, yunuslar yeniden Körfez'de gezmeye başladı. Temizlemek yetmez; yeniden kirlenmesin diye önlemler almalıyız. Bölgede atık su arıtma tesisi sayısını 23'e çıkardık. Yüzde 72'si biyolojik arıtma yapıyor. Ama durmak yok. İlk etabını tamamladığımız, ikinci etabına başladığımız ve biter bitmez üçüncü etabına geçeceğimiz İzmit Körfezimiz, şehrin en çok huzur veren yeri olacak. Şehrin kara lekesi değil, mis gibi kokan bir cennet köşesi olacak." ifadelerini kullandı.

DİLOVASI'NI TAŞIMAK İSTİYORUZ

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 11 ilde yaşanan süreci anlatan Bakan Kurum, "17 Ağustos'ta Gölcük depremin üssüydü. Kocaeli'de acil dönüşmesi gereken 24 bin konutun içinde olan 700 konutun dönüşümünü Gölcük'te başlattık. Gebze Kirazpınar'da vatandaşlarımızı aynı bölgede tutacak 393 konut inşa ettik. Dilovası'ndaki görüntü Türkiye'ye yakışmıyor, birlikte değiştirmek gerektiğini söyledik. Kömürcüler OSB'yi, sanayicinin rızasını alarak dönüştürdük. Yine Dilovası Fatih Mahallesi'nde sanayi içinde kalan evleri, Tavşancıl'da yaptığımız rezerv alana taşıyacağız. Bu bölgedeki tüm yapıları taşımak istiyoruz." dedi.

ÜÇ İLÇEYE YENİ OKULLAR YAPACAĞIZ

"İzmit merkez Cedit Mahallesi'nde 1.105 konutu inşa ediyoruz. Bu çalışma tamamlandıktan sonra şehrin farklı noktalarında dönüşüm ofislerini göreceksiniz. 2025 yılı itibarıyla birçok noktada dönüşüme başlayacağız. Derince Deniz Mahallesi'nde 239 konutluk proje devam ediyor. Diğer tarafta İzmit Sekbanlı-Sepetçi bölgesinde 2.300 konutun inşaatı sürüyor.Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Derince, Sepetçi-Sepetçi ve Dilovası'nda, vatandaşların talepleri doğrultusunda üç bölgede okul yapacağız. Haziran ayında bu okulların ihaleleri gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

DÜNYA BANKASI FİNANSMANINDAN YARARLANACAK

"Çocuklarınızla güvenle yaşamanız için alın teri döküyoruz. Bugün Kocaeli'de 5 bin konutun yapımı devam ediyor. Amacımız, Kocaeli'nin geleceğe güvenle yürümesi ve annelerimizin içinin rahat etmesidir. Projelerimizi uygularken bir yandan da dönüşümü hızlandıracak adımlar atıyoruz. Kocaeli artık iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacak. Kocaelili kardeşlerimizle el ele vererek bu dönüşümü başaracağız.Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından yararlanabilecek iller kapsamına aldık. Vatandaşlarımız 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek ve bunu 180 ay vadeli, yüzde 0,69 faiz oranıyla ödeyebilecekler." dedi.Tören sonunda, hak sahiplerine yeni konutlarının anahtarları teslim edilirken program, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.