Bakan Tunç: Gündemimizde af yok

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi'nin "Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi olacağını söyledi. Yeni yargı paketiyle birlikte binlerce kişinin tahliye olacağı iddialarını da yalanlayan Bakan Tunç, "Burada herhangi bir af söz konusu değil. Gündemimizde yok. Burada yapılacak düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. 55 bin kişinin tahliye edileceği iddiası yanlış" açıklamasında bulundu. Tunç diğer taraftan "CHP'ye kayyum atanacağına" ilişkin paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.