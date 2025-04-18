Beşiktaş Belediyesi’ne operasyonda flaş gelişme: Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında bulunduğu ve gözaltına alınan 12 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. İhalelere fesat karıştırdıkları öne sürülen ve adreslerinde detaylı arama yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.