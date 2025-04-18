Çekyat altında delegeler için 2 milyon dolar

CHP'nin 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Emir Cömert'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kurultay delegeleri ile görüşüp Özgür Özel lehine ikna etmek amacıyla Erzurum'a gittiğini ifade eden Cömert, "Özel'in seçim ofisinin yöneticisi Mustafa Erdoğdu benim de içerisinde bulunduğum kalabalık bir ortamda 'Evimde Emir'in yattığı çekyatın altında İstanbul'dan kurultay delegelerine dağıtılmak için gönderilen 2 milyon dolar para vardı' diye konuştu.

Ancak ben bu konuyu öylesine söylenmiş bir söz olarak değerlendirdim. Ben bu olaylardan hiçbir menfaat temin etmedim" dedi. Bu arada CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava 26 Mayıs'a ertelendi.