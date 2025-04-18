Dev sağlık üssü yarın açılıyor

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mevcut 530 yatak kapasitesi, yeni ek binayla birlikte 930'a yükseldi. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları alanında ihtisaslaşan 400 yataklı yeni bina, hem kapasiteyi artıracak hem de alanında özellikli sağlık hizmeti sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşecek açılış töreni için hazırlıklar tamamlandı. Açılışın ardından yeni hastane binası, hizmet vermeye başlayacak.

DONANIMLI VE UZMANLIK MERKEZİ

9240 metrekarelik alanda inşa edilen bina; 8'er katlı iki blok ve 2 katlı bir ara bloktan oluşuyor. Toplamda 54 poliklinik odası, 8 ameliyathane, 11 yataklı servis ve 62 yoğun bakım yatağı yer alıyor. Ayrıca doğum ünitesi, çocuk acil ve kadın doğum acil servisleriyle tam kapsamlı hizmet sunulacak. Hastanede çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk hematoloji-onkolojisi gibi ileri düzey yan dallarda uzman hekimler görev yapacak. Kadın doğum alanında ise perinatoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, menopoz, adolesan ve infertilite poliklinikleriyle özellikli hizmetler sağlanacak.

GEBE OKULU, ANNE DOSTU ÜNİTE

Hastane, "Bebek Dostu Hastane" kriterlerini karşılarken "Anne Dostu Hastane" olma yolunda da ilerliyor. Gebe okulu ve ebe polikliniğiyle doğuma hazırlık sürecinde annelere destek sunulacak. Yeni binada 3 röntgen cihazı, 1 bilgisayarlı tomografi cihazı ve USG alanları ile görüntüleme hizmeti sağlanacak. Hasta ve yakınları için ise toplam 760 araçlık katlı ve kapalı otopark alanı bulunuyor.

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Sağlık alanında önemli bir projenin Bağcılar'da hayata geçeceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, şunları söyledi: "Çok heyecanlıyız. Cumartesi günü Bağcılar'ın tarihi günlerinden biri olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na ve bugüne kadar emeği geçen herkese Bağcılar halkı adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir esere kavuşacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz İnşallah bölgemiz bu hastaneden şifa bulacak. Şimdiden hem ilçemize hem ülkemize hayırlı olsun."