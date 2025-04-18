FETÖ’nün kriptolu yazışmaları çözüldü

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, örgüt üyesi olmakla suçlanan 41 kişiden 37'si yakalandı. Bu kişilerden 20'si tutuklanırken, 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Dijital incelemelerde, örgütün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çöken yapısını kriptolu mesajlaşma uygulamaları üzerinden yeniden kurmaya çalıştığı, "himmet" adı altında toplanan paralarla tutuklu mensupların ailelerine destek sağlandığı ve finansal yapılanmanın, hiyerarşik konuma ve ceza miktarına göre şekillendiği tespit edildi.

Ayrıca, 'Metaword' adlı bir şirketin, adli sicili temiz kişiler üzerine kaydedilerek yasal görüntü altında faaliyet gösterdiği; ancak iç yapının tamamen örgütsel olduğu ortaya çıkarıldı. Signal uygulamasının "Hava Durumu" simgesiyle gizlenerek kullanıldığı, içeriklerin ise süreli mesajlarla silindiği anlaşıldı. Soruşturmada, Fetullah Gülen'e ait örgütsel içerikler, "izdivaç" yazışmaları ve yurtdışı kaynaklı para trafiğine dair dokümanlar da ele geçirildi. İHA