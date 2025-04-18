‘Gönül Elçileri’ projesi dünyaya örnek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da hazır bulundu. M'jid, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesinin dünyaya örnek teşkil ettiğini ve çocukları aile ortamına kavuşturacak bu sistemin çok önemli olduğunu ifade etti. Paolo Marchi ise Emine Erdoğan'ın Türkiye'de ve küresel ölçekte önemli bir liderlik gücünün olduğunu belirterek, kendisinin yaptığı öncülüğün çocukların korunması konusunda önemini vurguladı.

HER ÜLKEDE BULUNMALI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine dair uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, koruyucu mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi konularını ele aldık. Gönül Elçileri projemizle birlikte koruyucu ailelik sisteminin dünyada yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Çocukların devlet koruması altında sağlıklı ve güvende yetişmelerinin ötesinde onları aile ortamına kavuşturacak bir sistemin her ülkede inşa edilmiş olmasının gerekliliği noktasında hemfikiriz. Ayrıca Gazze'de yaşanan trajedi ve çocukların korunması için atılabilecek somut adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Çocukların sesi olmak, onların huzurlu ve umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak görevi. Bu yolda kurulan her işbirliğini çok kıymetli buluyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum."