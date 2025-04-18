İBB’ye 6 milyar TL isyanı

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödemelerini zamanında alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Saraçhane'deki başkanlık binası önünde bir araya gelen özel halk otobüsü sahipleri, "Aynı yolu sürüyoruz, eşit muamele istiyoruz" ve "İETT'nin araçları yolda kalıyor, fatura halk otobüsçüsüne kesiliyor" yazılı pankartlar açıp, slogan attı. Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Erhan Güneş, İBB yetkilileriyle geçen yıl 15 Mayıs'tan bu yana 4 defa görüştüklerini, ancak verilen hiçbir sözün tutulmadığını vurguladı. Güneş, "Bizi oyaladılar. Şu an 3 bin 41 aracın 6 milyar lira alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunuyor" dedi. İETT'nin kendilerine psikolojik baskı yaptığını savunan Güneş, "Hakkımızı istediğimizde, İETT Genel Müdürlüğü ruhsatlarımızı iptal etmekle tehdit ediyor. İBB ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde, sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kişisel POS cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul Kartı kullanmayın. Ulaşımın durmaması için ödemeleri bizim pos cihazlarımıza yapınız" diye konuştu.