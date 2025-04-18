İşçiler greve gitti hayat durdu

CHP'li Çiğli Belediyesi'nde geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana belediye şirketi Çibel ile şirkette örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 Nolu şube arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşverenin son olarak yaptığı yüzde 31'lik teklifte kabul görmeyince sendika daha önce de duyurduğu gibi 16 Nisan Çarşamba gecesi saat 00.00 itibariyle belediye binasına üzerinde 'Bu işyerinde grev var' yazan pankart astı.

İŞÇİLER GREV HALAYI ÇEKTİ

Belediye binası önünde toplanan işçiler slogan atıp grev halayı çekti. Grevin başlaması ile birlikte Çiğli Belediyesine bağlı Çibel şirketindeki 1130 işçi de iş bıraktı. Temizlik işleri şantiyesinde çöp kamyonları cadde ve sokaklardaki çöpleri toplamak için rutin seferlere çıkmazken belediyenin park bahçeler biriminde görevli işçiler de işbaşı yapmadı.

İNSANCA YAŞAYACAK BİR ÜCRET İSTİYORUZ

Grevin ilk saatlerinde açıklama yapan 10 nolu şube başkanı Barış Okur, 5 ayı aşkın süredir toplu iş sözleşmesi masasında görüşmeler yaptıklarını söyledi. Gelinen noktada anlaşma sağlanamadığını belirten Okur, "Geldiğimiz noktada ekmeğimizi büyütecek, işçimizin refaha kavuşacağı bir anlaşma yapamadık. Buradan tüm Çiğli kamuoyuna sesleniyoruz. Bu grev sürecinde yaşanacak mağduriyetin sebebi biz değiliz. Bizim tek derdimiz ekmeğimizi büyütmek." dedi. İşverene de seslenen Okur, insanca yaşanabilecek bir ücret talep ettiklerinin altını bir kez daha çizdi.

HANGİ HİZMETLER DURDU?

Grevle birlikte Çiğli'deki tüm belediye hizmetleri durdu. Dün gece yarısı itibariyle cadde ve sokaklardaki çöpleri toplayan temizlik ekipleri sefere çıkmadı. Bugün sabah itibariyle park ve bahçelerde görevli personel temizlik bakım sulama işlerini yapmadı. İlçedeki asfaltlama çalışmaları da grevden nasibini aldığı için durduruldu. Belediye binasındaki ofislerde görev yapan sendikalı personel iş bıraktığı için belediyedeki bürokratik işlemler de durma noktasına geldi.