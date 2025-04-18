MEB’e photoshop operasyonu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ve okul yöneticilerine ait olduğu iddia edilen, öğrenci ve öğretmenlere yönelik hakarete varan sosyal medyadaki görüntü ve CAPS'lerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tekin bu ifadelerin kesinlikle öğretmenlere ait olmadığını söyledi. Proje okullarındaki rutin atamaların manipüle edilerek siyaset malzemesi olarak kullanılmaya çalışıldığını hatırlatan ''Geçtiğimiz hafta çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu anlamda kullanılmaya çalışıldı. Öğretmen arkadaşlarımıza ben gerçekten teşekkür ediyorum; bu oyuna gelmediler. Okullarımızı bu anlamda siyasi bir manipülasyonun aracı haline dönüştürmediler. Hepsine teşekkür ediyorum'' dedi.

Burdan bir sonuç alınmadığını söyleyen Bakan Tekin şöyle konuştu: ''Oradan sonuç elde edemeyince bu kez başka bir şeye başladılar. Okullara yeni görevlendirilen öğretmen arkadaşlarımızın hem akademik birikimleriyle hem de kişisel hayatlarıyla, hukukla bağdaşmayacak bir biçimde manipüle etmek üzere operasyonlara başladılar. Gerçekten çok nezaketsiz, ahlaksızca bir tavır''

ÖĞRETMENLERİN SOSYAL MEDYA HESABI BİLE YOK

Bakan Tekin ''Biz iki gündür bize ulaşan, bu anlamdaki sosyal medya tabiriyle "CAPS"leri inceliyoruz. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Daha bugün sabah bir arkadaşımızla konuştuk. 'Yemin billahi bahsi geçen sosyal medya platformunda hesabım dahi yok' diyor. Ama şimdi öyle bir sunuyorlar ki öğretmenimizin hesabının dahi olmadığı bir platformda, öğretmenimizin – benim asla tasvip etmeyeceğim, hiç kimsenin tasvip etmeyeceği – bir paylaşım yaptığına dair içerikler üretiyorlar. Şimdi öğretmenimiz diyor ki "Hesabım yok." Ama adamlar bunu yapıyorlar. Bu ahlaksızca bir şey'' diye konuştu.

YANLIŞI OLANA GEREĞİNİ YAPARIZ

Bakan Tekin ''Eğer bu konuda yanlışı olan bir arkadaşımız varsa, tasvip etmeyeceğimiz, toplumca taraf olmayacağımız bir paylaşımı olan bir arkadaşımız varsa, biz zaten onunla ilgili gereğini yaparız. Onun bırakın o okulda, Bakanlığımızda herhangi bir okulda öğretmenlik yapmasını da arzu etmeyiz zaten. Bunlar hepimizin hassas olduğu konular. Bu konuda özellikle kamuoyundan istirham ediyorum'' dedi.

SÜRECİ ÖZGÜR ÖZEL BAŞLATTI

Sürecin bu hale getirilmesinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sorumlu olduğu belirten Bakan Tekin ''Atatürk'ün koltuğunda oturan, Atatürk'ün makamı olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu durumlara düşmesine gerçekten üzülüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülkenin demokrasisinde ve cumhuriyetinde önemli yeri olan bir siyasi partiye gerçekten zarar veren bir dil. Buna dikkat etmek lazım'' dedi.

İSTİKRARLI BİR POLİTİKACI DEĞİL

Bakan Tekin şöyle devam etti: Özgür Özel'i siyasi olarak hangi dille cevaplandıracağımı bilemiyorum. Karşımızda bir Özgür Özel profili yok. Yani siyasi düşüncesini ve çizgisini bildiğimiz, o çizgide istikametinde ısrarlı olan, o çizgide istidadı olan, istikrarlı bir siyasetçi profili çizmiyor.

31 Mart seçimlerinden önce "kent oy taşması" dediler ve terörle iltisaklı olduğu varsayılan kişileri kendi listelerinden aday göstermekte veya onların desteğini almakta bir beis görmediler. Fakat şimdi "Terörsüz Türkiye" diye bir süreç başlatıldı. Bu sefer, oyuncağı elinden alınmış çocuklar gibi "ama" ve "fakatlı" cümleler kullanmaya başladılar.