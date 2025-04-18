Savcı Yavuz Engin’i tehdit edenlere ikinci dalga operasyon! Şok sözler: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz

100 BİN DOLARA PAZARLIK

Savcıyı doğrudan hedef alan ve "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek" ifadeleriyle tehditlerde bulunan iş adamı Gökhan G.'nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.