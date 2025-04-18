Sırrı Süreyya’dan güzel haber

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 12 saatlik ameliyat sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Önceki gün aort damarının yırtılması sonucu Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in tedaviye yanıt vermeye başladığı açıklandı.

OLUMLU CEVAP VERİYOR

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor" denildi.

Öte yandan Önder'i ziyaret için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul Valisi Davut Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan hastaneye geldi.

YILMAZ ZİYARET ETTİ

Önder'in yakınları ve kızı Ceren Önder Kandemir ile görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane çıkışında açıklama yaptı. Yılmaz, "Uzun soluklu bir tedavi süreci, çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor.

Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan tabii ki söylüyorum ama o süreçler devam edecektir elbette.

HERKESİ BİR ARAYA GETİRDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Önder'in sağlığında herkesi bir araya getirmeye çalıştığına dikkat çekerek, "Hastalığı bunu başardı. Toplumun ve siyasetin her kesiminden kendisine karşı bir sempatinin olduğunu görüyoruz. Ona Türkiye'nin ihtiyacı var. Onun bakış açısına Türkiye'nin ihtiyacı var. İnşallah yakın bir zamanda sağlığına kavuşup Türkiye'yi özlenen günlere, kutuplaşmanın olmadığı, insanların birbirine sevgiyle bakabildiği, farklı siyasi görüşlerden olsa bile düşman gibi değil, rakip gibi görerek bir araya gelip oturarak sorunlarını çözebildiği bir Türkiye'yi, Sırrı Süreyya Bey'le beraber inşa edeceğiz inşallah" dedi.