Sokak provokasyonlarında 189 sanık hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu süreçte İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle 819 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

189 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

20 ayrı iddianame ilgili Asliye Ceza Mahkemeleri'nce kabul edilmişti. Bu kapsamda, bugün aralarında 7 gazetecinin, 4 avukatın olduğu 189 sanık iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. Kimlik tespitlerinin ardından avukatların talepleri alındı. Sanık avukatları derhal beraat kararı verilerek dosyalarının ayrılmasını talep etti.

BERAAT TALEP ETTİLER

Diğer avukatlar da taleplerinde, iddianamede delil olmadığını, suçun unsurlarına dair hiçbir değerlendirme olmadığını ve suç unsuru olmadığı için yargılamayı da gerektirecek bir fiil olmadığını belirterek derhal beraat talep ettiklerini belirttiler.

"İDDİALAR YARGILAMAYA MUHTAÇ"

Duruşma savcısı, "İddialar bu aşamada yargılamaya muhtaç" diyerek derhal beraat talebinin reddini istedi. Mahkeme yargılamaya devam etmek istedi. Bunun üzerine salondakiler alkış ve sloganlarla tepki gösterdi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, gazeteciler Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman ile dört avukatın dosyasının ayrılmasına edilmesine karar verdi.