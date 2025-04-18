SON DAKİKA... Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı

SON DAKİKA... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında bulunduğu ve gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

5 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 7 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.