SON DAKİKA: RTÜK Başkanı gazeteci İpek Özbey ile fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu: ’Bir grup elit...

"BEN CEZA VERMEYEN BAŞKAN OLARAK ÜNLENMEK İSTİYORUM AMA YAYINCILARIMIZ YAPTIKLARIYLA BENİ CEZACI BAŞKAN YAPIYORLAR"

Canlı yayına yansıyan küfür ve hakaret görüntülerini de değerlendiren Şahin, "Kanunla, yayın ilkeleri ile hatta insanlıkla bağdaşmıyor. Kimsenin vefat eden annesine çocuklarına, ailesine, kendisine küfür edemezsiniz. Bunu da canlı veremezsiniz. Gerekli uyarıları yaptık, dikkate alanlara bir şey yapmadık. Ama uymayanlara en ağır cezaları uyguladık. Bizim müeyyide uygulamamız en son iş. Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi cezacı başkan durumuna düşürüyorlar." dedi.

"BİZE BAĞLI BİR KURULUŞUN BOYKOT EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEDİM ETMEM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı. Mesela ATV'deki maçta bunu gördük. Siyaseti öyle yapıyorlar, ben siyasetçi değilim. Ama bir bürokrat olarak bize bağlı bir kuruluşun boykot edilmesine müsaade etmedim, etmem." şeklinde konuştu.