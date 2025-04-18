Son dakika | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Son dakika haberi... Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Hastane, Önder'in değerlerinin dünkü ile aynı olduğu bildirildi. Yoğun bakımda tedavinin sürdüğü kaydedildi.

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