Son dakika haberi... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni açıklama yapıldı. Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.
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Son dakika haberi... Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Hastane, Önder'in değerlerinin dünkü ile aynı olduğu bildirildi. Yoğun bakımda tedavinin sürdüğü kaydedildi.
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Son dakika | Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama