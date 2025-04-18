Soyer yaptı Tugay kaldırdı... Bisikletçiler isyan etti! Bisiklet gruplarından Tugay’a tepki: Bisiklet yoluma dokunma!

Tugay'ın hışmından Soyer döneminde hayata geçirilen bisiklet yolları da nasibini aldı. İlk etapta Alsancak Vasıf Çınar, Şehit Nevres Bulvarları ile Urla Neyzen Tevfik Caddesi, son olarak da Foça'daki EuroVelo 8 güzergâhında yer alan bisiklet yolları Başkan Tugay'ın talimatı ile kaldırıldı. Tugay'ın art arda kent genelindeki bisiklet yollarını iptal etmesi, İzmir'de faaliyet gösteren bisiklet gruplarının tepkisine neden oldu. Bisiklet yolunun iptal edildiği Alsancak Şehit Nevres Bulvarı üzerinde basın açıklaması düzenleyen bisikletçiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a 'Bisiklet yolumuza dokunma' çağrısında bulundu. Grup adına basın bildirisini okuyan Bisikletli Ulaşımı Geliştirime Platformu Başkanı (BUGEP) Mustafa Karakuş, "Bisiklet yollarının bir bir iptal edilmesine ilişkin alınan kararlar İzmir Ulaşım Ana Planı ve Bisiklet Eylem Planı'nda belirtilen hedeflerle açıkça çelişmektedir." Dedi.

İPTALLER KENTİ HEDEFLERİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR

Açıklamasına "Bisiklet yolları geriye gitmemeli, geleceğe taşınmalıdır." diyerek devam eden Karakuş: "İzmir'de bisikletli ulaşım, çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefinin önemli bir parçasıdır. Ancak son dönemde Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarları, Urla Neyzen Tevfik Caddesi ve şimdi de Foça'daki EuroVelo 8 güzergâhında yer alan bisiklet yollarının kaldırılması yönünde atılan adımlar, kentimizin bu hedeflerden uzaklaştığı izlenimini yaratmaktadır." Diye konuştu.

BİSİKLET GRUPLARININ GÖRÜŞÜ ALINMADI

Belediye yönetiminin iptal kararlarını kent genelinde faaliyet gösteren ve binlerce üyesi bulunan bisiklet gruplarına danışmadan aldığının altını çizen Karakuş: "Bu kararların, kullanıcıların sürece dâhil edilmediği, katılımcı mekanizmaların işletilmediği uygulamalardır ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır. Kent içi bisiklet yolları, sadece birer ulaşım altyapısı değil; aynı zamanda İzmir'in ulusal ve uluslararası düzeyde üstlendiği sorumlulukların da göstergesidir. Kamu kaynaklarıyla oluşturulmuş bu yolların kaldırılması, hem maddi anlamda kamu zararı doğurmakta hem de planlı şehircilik ilkeleriyle çelişmektedir. Bu uygulamalar, İzmir Ulaşım Ana Planı ve Bisiklet Eylem Planı'nda belirtilen hedeflerle açıkça çelişmektedir." Dedi.

ORTAK ÇÖZÜM, ANCAK KARŞILIKLI DİYALOG VE ANLAYIŞLA MÜMKÜNDÜR

Şehir yaşamında tüm ulaşım türlerinin uyum içinde var olabilmesi için, karar süreçlerinin şeffaf, kapsayıcı ve veriye dayalı şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken BUGEP Başkanı Mustafa Kararkuş; "Bisikletliler olarak bizler, kentin sokaklarında aktif şekilde yer alan kullanıcılarız. Altyapıya ilişkin kararların, bu yolları kullanan bireyler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz. Ortak çözüm, ancak karşılıklı diyalog ve anlayışla mümkündür. İzmir'in daha yaşanabilir, güvenli ve çevreci bir kent olarak gelişmesini hep birlikte mümkün kılabiliriz. Bunun için atılması gereken en temel adım, bisiklet yollarını korumak ve geliştirmektir. Bisikletli yurttaşlar olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı, elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz." İfadelerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından grup bisiklet yolu iptal edilen Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarlarında protesto turu attı.