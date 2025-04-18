TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin helal vatanıdır

TBMM Numan Kurtulmuş yaptığı konuşmada şöyle konuştu:



"Şunu gayet iyi biliyoruz. Bugün Gazze'de karşılaşılan soykırım yeni bir olay değildir. 1917'den bu yana giderek etkisini ve gücünü arttıran sistematik bir işgal, yok etme yerlerinden, yurtlarından etme ayrıca gasıplar yani sözde yerleşimciler vasıtasıyla insanları ata yurtlarından etme projesi sistematik bir şekilde uygulanıyor. Ayrıca bazı ülkelerin vermiş olduğu sınırsız destek dolayısıyla siyonist rejim her zaman Filistinlilere karşı baskılarını arttırarak yoluna devam ediyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu soykırım en üst seviyeye çıkarılmış. Gazze'nin Filistinsizleştirilmesi politikası artık uluslararası alanda da dile getirilmeye başlanmıştır. Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistin halkının masum kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarıdır, Filistinlilerin ata yurdudur, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır. Her türlü ahlaktan, uluslararası hukuktan, insaftan ve vicdandan arınmış bir şekilde Filistin'in topraklarına konmak ve buraları sayfiye yeri haline getirmek şeklindeki dilekler, hayaller ise insan vicdanından geri dönecek ham hayaldir, asla gerçekleşmeyecektir. Gazze'de, Batı Şeria'da, Filistin topraklarının tamamı Filistin'in malıdır. Filistinlilerin vatanıdır. Filistinlilerin ata yurdudur.

Fatuh: Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruz

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fatuh ise Filistin halkına verdiği destek ile İsrail işgaline, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırıma, İsrail'in Filistin halkını yerinden etme planlarına ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallere karşı duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye ve Filistin'in dost ülkeler olduğunu belirten Futuh, "(İsrail) Filistin halkını Batı Şeria'da ve Gazze'de tehcire zorlamaktadır. Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik ihlallere karşı duruşlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Futuh, düzenlenen toplantının önemine işaret ederek, "Filistin halkı bildiğiniz gibi yok edilmekle karşı karşıya kalmaktadır. Filistin halkı uluslararası meşruiyet kararlarına ve uluslararası toplumun iradesine uymayı reddeden bir işgal gücü tarafından gerçekleştirilen benzeri görülmemiş bir soykırım ve zorla yerinden etme savaşına maruz kalmaktadır." diye konuştu.