Turgut Özal dualarla anıldı

Turgut Özal, vefatının 32. yıldönümünde İstanbul'daki kabri başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yâd edilecek nadide bir miras bırakan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı aramızdan ayrılışının 32. yıldönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Özal'ın, her zaman düşünce, inanç ve girişim hürriyetini savunduğunu belirterek, bu mirasa sahip çıkacaklarını ifade etti. Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen törende İstanbul İl Müftüsü Dr. Safi Arpaguş tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene, Özal'ın eşi Semra Özal, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer katıldı.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA AÇTI

Turgut Özal, 1980'li yıllarda Türkiye'yi içe kapanık ekonomik yapısından çıkararak dışa açık, ihracata dayalı bir ekonomi modeline geçirdi. Kamuya ait pek çok işletmenin özelleştirilmesiyle Türkiye'de özel sektör güçlendirildi. Özal'ın dönemi, Türk halkının ilk kez yabancı marka ürünlerle tanıştığı, ihracatın hızla arttığı, döviz serbestliğinin sağlandığı bir dönemdi. Özal'ın önderliğinde gerçekleşen devrim niteliğindeki adımlar arasında ithalat serbestisi, ihracat patlaması, serbest ticaret anlayışı ve telekomünikasyon ile ulaşımda atılımlar yer aldı. Özal'ın attığı adımlar, Türkiye'yi global ekonomiye entegre ederken, bugünkü kalkınma sürecinin temelini atmıştı.