81 ilde 723 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ülke genelindeki denetimlerde 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Yerlikaya, Türkiye'nin bu anlamda model oluşturduğunu belirterek, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadelerine yer verdi.