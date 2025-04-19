Başkan Erdoğan’dan hastalara moral ziyareti

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile hizmet vermeye başladı.

Başkan Erdoğan, açılış töreninin ardından Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

54 POLİKLİNİK ODASI, 8 AMELİYATHANE VE 400 YATAK KAPASİTESİ...

Merkez Mahallesi'nde 9 bin 240 metrekarelik alana inşa edilen tam donanımlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, 8'er katlı 2 blok ile 2 katlı ara bloktan oluşuyor. 54 poliklinik odası, 8 ameliyathane ve 400 yatak kapasiteli hastanede, nörolojiden kardiyolojiye kadar çok sayıda çocuk hastalıkları ile kadın doğum hastalıkları yan dallarında hizmet verilecek.