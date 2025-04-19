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Giriş Tarihi: 19.4.2025 22:42 Son Güncelleme: 19.4.2025 22:52

Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik
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