CHP’li Erdal Beşikçioğlu’na sert tepki: Keşke rol icabı olsa da belediye başkanlığı yapsa!

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Etimesgut İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hem CHP'nin geçmiş politikalarına hem de Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toplantıda teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Baykoç, Etimesgut teşkilatının heyecan ve coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Faaliyetlerimizi ve geleceğe yönelik yapacaklarımızı konuştuk. İlçe başkanımıza ve teşkilatımızın her bir üyesine gayretleri, özverileri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ON YILDA BİR MİLLETİN ASLİ EVLATLARI TOKAT YEDİ"

Konuşmasında CHP'yi hedef alan Baykoç, partinin geçmişteki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Baykoç, "Ülkemizde sosyal mesele olarak adlandırdığımız ve bir kısmını çözdüğümüz, bir kısmını da çözmek için gövdemizi taşın altına koyduğumuz sorunlar var" dedi. Bu sorunların kaynağının, CHP'nin geçmişte farklı kesimlere attığı "tokatlar" olduğunu belirten Baykoç, şöyle konuştu: Her on senede bir bu milletin asli evlatları, CHP ve onun ideolojisi tarafından tokat yemiştir. İstisnasız; Kürtler, Müslümanlar, Türkler, ülkücüler, komünistler, solcular... Tokat atan hep aynıdır: Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Tokat yiyen ise bu milletin hangi görüşten olursa olsun asil evlatlarıdır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA 'ROL' GÖNDERMESİ

Etimesgut Belediye Başkanı ve eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu da hedef alan Baykoç, belediye başkanının sanat geçmişi üzerinden ironik bir dille eleştirilerde bulundu. Beşikçioğlu'nun daha önce Behzat Ç. ve Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdığı bir dizideki performansını öven Baykoç:

"Sayın başkan iyi bir sanatçı, güzel rol yapıyor. Ama şimdi asli görevi belediye başkanlığı. Keşke bu enerjisini halka hizmete verseydi" dedi. Beşikçioğlu'nun daha önce rol aldığı yapımlara da değinen Baykoç, "Keşke bir yapımcı bu adama bir senaryo sunsa da belediye başkanlığı rolü verse. Hiç değilse rol icabı da olsa bir belediye başkanlığı yapsa" ifadelerini kullandı.