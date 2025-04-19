Haberler Gündem Haberleri CHP'nin Taksim provokasyonuna Vali Gül'den sert tepki
Giriş Tarihi: 19.4.2025 22:56 Son Güncelleme: 19.4.2025 22:56

CHP'nin Taksim provokasyonuna Vali Gül'den sert tepki

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Taksim'de yapılmak istenen Filistin'e destek adı altındaki provokatif eylem girişimine tepki gösterdi. "Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz" ifadelerini kullanan Vali Gül, uzun yılların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gösterilerie izin verilmediğini hatırlattı.

CHP’nin Taksim provokasyonuna Vali Gül’den sert tepki

Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur. Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."

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CHP'nin Taksim provokasyonuna Vali Gül'den sert tepki
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