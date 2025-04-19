Çiğli’de grev üçüncü gününde: İşçi grevi 23 Nisan şölenini iptal ettirdi!

Grevden Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da nasibini aldı. CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yazılı açıklama yaparak belediye tarafından 19-20 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan kutlama etkinliklerinin grev nedeniyle ertelendiğini, ileri bir tarihle yapılacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 19-20 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz çocuk şenliği etkinliği, belediyemizde devam eden grev nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verdi.

SON TEKLİF DE KABUL GÖRMEDİ

Öte yandan Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çibel Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasındaki görüşmeler dün de devam etti. Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde işveren son olarak yaptığı yüzde 31'lik maaş artış teklifini yüzde 33'e çıkarsa da bu teklif de işçi kanadında kabul görmedi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Tarafların bugün yani 19 Nisan Cumartesi itibariyle tekrar bir araya geleceği sızan bilgiler arasında yer aldı.

TOPLANMAYAN ÇÖPLER HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

Çiğli'de üçüncü gününe giren grev halk sağlığını da tehdit etmeye başladı. 3 gündür toplanmayan çöpler cadde ve sokaklarda çöp dağları oluşmasına neden oldu. Havaların ısınması ile birlikte kokmaya başlayan çöpler vatandaşları da isyan ettirdi. Ortaya çıkan görüntünün Çiğli'ye yakışmadığını belirten vatandaşlar taraflar arasındaki anlaşmanın bir an önce yapılmasını, cadde ve sokaklarda biriken çöplerin toplanmasını istedi.