Dünya barışının anahtarı Filistin’dir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin toplantısına katılan tüm parlamento heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Kurtulmuş toplantıda yaptığı konuşmada da "Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, Filistin'in esenliğidir, Filistin'in huzurudur. Egemen ve tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin Devleti'ni er ya da geç göreceğiz. Onun kurulması için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistinlilerin helal vatanlarıdır. Filistin'in topraklarına konmak ve buraları sayfiye yeri haline getirmek ham hayaldir, asla gerçekleşmeyecektir" dedi.