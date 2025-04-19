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Giriş Tarihi: 19.4.2025 16:40

Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) 5. Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Canan Sarı ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

AA
Emine Erdoğan, KADEM’in yeni yönetimini tebrik etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KADEM'in 5. Genel Kurulu'nun, kadınların sesi ve gücü adına yeni bir soluk, taze bir nefes olmasını diliyorum. Görevi devralan yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve yönetimi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı sorumlulukta başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan, KADEM'in yeni yönetimini tebrik etti
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