Faşist CHP, sanatçıları ve sporcuları fişledi

Başkan Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılışına katıldı. Gündeminde yolsuzluk operasyonu sürecinde CHP'nin toplum kesimlerine yaptığı baskılar vardı. İşte sözleri:

CHP'nin kışkırtmasıyla bir faşist dalgaya şahit olduk. CHP'li İBB'ye yolsuzluk operasyonu sonrası sanatçılar ve sporcular ana muhalefet tarafından fişlendi. Yıllardır özgürlükten bahsedenler sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler. Birçok isim sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı. Boykot bahanesiyle ülkenin ekonomisine zarar vermeye çalıştılar. Tarihi camilerimize edepsizlik ettiler. Kimse bu ülkenin kültür-sanat erbabına dayatmalarda bulunamaz.

Bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Sesi çok çıkanlar, sözün şehvetine kapılıp sağa sola tehdit savuranlar kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göreceklerdir. Sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimiz özellikle müsterih olsunlar. Darbenin, cuntanın, yasakların egemen olduğu o karanlık günleri geri getirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetemeyecektir. Muhammed UZUN/SABAH



KURU TAKLİTÇİLİKTEN UZAK DURACAĞIZ



Bienalimizin temasını gölge varsa ışık da vardır oluşturuyor. Bu söz, zihnimizde bir yanda karanlık aydınlık mefhumları çağrıştırırken önemli bir hakikate de işaret etmektedir. Medeniyet değerlerimizin oturduğu zemin bu faaliyetlerle tahkim ediliyor. Birçok proje ve programla köklerimize sahip çıkmaya özen gösterdik. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız.



15 ÜLKEDEN 263 SANATÇI, 215 ESER

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan Türk sanatlarını buluşturan çok değerli bir adımdır. Biz çiniyle konuşan, hatla anlatan, ebruyla resmeden bir milletiz. Bizim sanat anlayışımızda gösteri, kibir yoktur. Hakikat ışığının yansıması vardır. Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienali 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuriosmaniye Camii Mahzen ev sahipliği yapacak.